Actualidade

O endividamento do setor não financeiro aumentou em fevereiro em termos homólogos para 717,4 mil milhões de euros devido ao aumento da dívida do setor público.

O valor de fevereiro significa um aumento de 7.862 milhões face a fevereiro de 2016, o equivalente a mais 1,11%.

A maior fatia do total do endividamento do setor não financeiro registado em fevereiro (717,4 mil milhões de euros) deve-se ao setor privado (empresas e particulares) com 405,9 mil milhões de euros. Já o setor público não financeiro (administrações públicas e empresas públicas) contribuiu com 311,5 mil milhões de euros.