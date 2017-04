França/Eleições

A agência de 'rating' norte-americana Moody's considerou hoje que "as políticas orçamentais e económicas são provavelmente as principais responsáveis pelo 'rating' na próxima presidência francesa, dada a dívida do país e os desafios de crescimento".

Num comunicado, a empresa de 'rating' adianta que "vai avaliar quaisquer implicações de crédito associado com a eleição presidencial em França, quando o resultado for conhecido".

O centrista Emmanuel Macron liderou a primeira volta das presidenciais de domingo com quase mais 2,5 pontos percentuais do que a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen.