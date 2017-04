Actualidade

O cinema regressará a Bragança no início de maio, cinco anos depois de a cidade ter perdido esta oferta, com a câmara a assumir o serviço e o preço dos bilhetes a metade dos praticados nos circuitos comerciais.

O anúncio foi feito hoje pelo presidente da câmara, Hernâni Dias, que, depois de outras datas anteriormente avançadas, garantiu estarem já reunidas as condições para voltar a haver projeção de filmes na capital do distrito de Bragança.

As sessões terão lugar no Auditório Paulo Quintela com capacidade para 139 pessoas e cujo edifício, na zona histórica da cidade, sofreu obras no valor aproximado de 270 mil euros, para melhorar as condições de operacionalidade e para a adaptação da sala à projeção de cinema.