Actualidade

Um livro sobre o papa Francisco, e os desafios que lança à Igreja, novas edições de livros de Ferreira de Castro e dos Nobel da Literatura Selma Lagerlöf e Luigi Pirandello, contam-se entre as novidades editoriais de abril.

Pela editora Gradiva, sai esta semana o livro de Anselmo Borges "Francisco: Desafios à Igreja e ao Mundo", que revela um papa que "não tem deixado de surpreender", desde que "foi escolhido para liderar os destinos da Igreja".

"Pela forma como enfrenta os desafios. Pelos próprios desafios que lança. Nestes textos, o autor também desafia o leitor a perceber melhor o homem que o Papa é, as ideias que defende, os perigos e as dificuldades que enfrenta (dentro e fora da Igreja), as mudanças que pretende fazer. Sem rodeios. Com inteligência", diz a editora.