Actualidade

A segunda fase das escavações arqueológicas no Castro do Monte Castêlo, em Guifões, no concelho de Matosinhos, começou hoje e decorre até dia 26 de maio, anunciou o município.

Esta segunda campanha de escavação, que procura as raízes remotas de Matosinhos, integra um projeto plurianual de investigação, valorização e divulgação deste sítio arqueológico, também conhecido como "Castro de Guifões", referiu, em comunicado.

Estes trabalhos permitiram, no ano passado, recolher vários vestígios, nomeadamente uma habitação do século I antes de Cristo, os quais reforçam a convicção de que aqui existiu, há cerca de dois mil anos, uma importante estrutura portuária de comércio internacional.