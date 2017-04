Actualidade

Mais de 2.000 alunos vão participar, na sexta-feira, no "Abraço à Floresta", na Porta do Mezio no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), uma iniciativa de sensibilização ambiental promovida pela Câmara de Arcos de Valdevez, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo adiantou que a ação, que abrange os alunos "dos diversos equipamentos educativos do concelho" pretende sensibilizar "as crianças e jovens para a preservação do meio ambiente, tornando-os participantes mais ativos na proteção dos valores naturais, nomeadamente, os valores naturais do PNPG, bem como, para a reflexão em torno de um modelo de sociedade mais sustentável".

O "Abraço à Floresta" realiza-se pelo segundo ano, "sempre em locais emblemáticos do concelho como forma de alertar para a importância da sua preservação".