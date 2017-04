Actualidade

A chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal disse hoje que o Plano Juncker apoiou 13 projetos nacionais, com um financiamento de 1,2 mil milhões de euros, que deverá gerar 3,8 mil milhões de euros de investimento.

Sofia Colares Alves falava em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, no final de uma visita à empresa de cerâmica Dominó, apoiada no âmbito do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e que exporta 65% da sua produção para 60 mercados no estrangeiro.

"A Dominó é o exemplo do que gostaríamos de ter pelo país fora. Foi uma empresa que através do apoio da União Europeia conseguiu recuperar uma indústria tradicional, que sofreu momentos de crise, e conseguiu renovar-se, inovar, expandir-se para mercados e, sobretudo, encontrar novos produtos que dessem resposta a novas necessidades", sublinhou aos jornalistas.