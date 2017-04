Grécia

Os representantes dos credores da Grécia regressam hoje a Atenas para terminar a avaliação das reformas aplicadas por Atenas, um requisito para a assistência financeira ao país continuar, indicou a Comissão Europeia.

"As conversações (com o Governo grego) devem recomeçar na terça-feira e durar vários dias", disse aos jornalistas o porta-voz do executivo europeu, Margaritis Schinas.

Os chefes de missão das instituições credoras - Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Mecanismo Europeu de Estabilidade - e o Governo grego têm como base de trabalho o acordo alcançado a 7 de abril durante uma reunião de ministros das Finanças do Eurogrupo em Malta.