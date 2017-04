Actualidade

Uma exposição para recordar os valores da revolução de Abril de 1974 abrirá, a 02 de maio, o festival Chantiers d'Europe, organizado pelo Théâtre de la Ville, em Paris, foi hoje anunciado.

A oitava temporada do festival, organizado por Emmanuel Demarcy-Mota, diretor do Théâtre de la Ville, contará com artistas de Portugal, Espanha, Grécia, Croácia, Reino Unido e Países Baixos, que apresentarão espectáculos recentes até ao final de maio.

A abrir, o Chantiers d'Europe inaugurará, no Espace Cardin, a exposição "Revolução e democracia: A memória dos cravos", produzida pelo Museu do Aljube (Lisboa) e que inclui cartazes do período revolucionário português, fotografias, testemunhos e a exibição de três filmes. Na sessão de abertura será prestada homenagem a Mário Soares.