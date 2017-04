Actualidade

O bispo de Beja extinguiu o Departamento do Património Histórico e Artístico devido à necessidade de "reajustar" as estruturas da diocese e por não ser "o meio mais adequado" para atingir os objetivos que levaram à sua criação.

No decreto de extinção, enviado hoje à agência Lusa, o bispo João Marcos considera que o Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, "embora tenha realizado um trabalho meritório na promoção e divulgação do património diocesano, não se tem revelado ser o meio mais adequado para atingir os objetivos que presidiram à sua constituição".

Segundo João Marcos, que assumiu a liderança da diocese alentejana no dia 03 de novembro de 2016, o departamento, criado em 1984 pelo então bispo de Beja Manuel Falcão, também "não se tem revelado ser o meio mais adequado" para "mediar o diálogo, que se pretende constante, com o clero e com os próprios diocesanos".