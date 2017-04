Actualidade

O mercado português de fusões e aquisições aumentou 32% no primeiro trimestre de 2017 face ao período homólogo, com um total de 95 transações, 38 das quais valeram 8.378 milhões de euros, segundo um relatório hoje divulgado.

De acordo com o Relatório Transacional TTR do mercado Ibérico, feito em colaboração com a Intralinks, os 8.378 milhões de euros relativos às 38 operações cujos valores foram divulgados representam um crescimento homólogo de 315% e superaram o valor de todo o ano 2016.

Até março foram contabilizadas sete operações consideradas de grande porte (com valor igual ou superior a 250 milhões de euros), tendo-se destacado o setor do imobiliário, com 16 transações registadas e um crescimento de 45%.