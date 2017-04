Actualidade

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo provocou hoje à tarde uma vítima mortal na Autoestrada 5 (A5), junto a Barcarena, no concelho de Oeiras, segundo informações da GNR e da Proteção Civil.

Fonte da GNR disse à Lusa que o acidente ocorreu às 15:38, ao quilómetro 9 do sentido Lisboa - Cascais, tendo inicialmente ficado as três vias de circulação obstruídas, com o trânsito a efetuar-se pela berma.

A vítima mortal conduzia o motociclo.