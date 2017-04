Autárquicas

A candidata do CDS-PP à Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, desafiou hoje o atual presidente do município, Fernando Medina (PS), a visitar os bairros sociais da capital, acusando-o de ter "os valores trocados".

"Isto é escandaloso. Eu desafio o presidente da Câmara, Fernando Medina, a vir fazer o que eu tenho feito já há muitos meses a esta parte, que é vir aqui falar com estas pessoas, ver estas casas, conversar, ver em muitos sítios as obras que estão por fazer", disse a candidata do CDS-PP.

Assunção Cristas falava em declarações à agência Lusa no final de uma visita ao Bairro da Ameixoeira, onde teve oportunidade de falar com alguns residentes.