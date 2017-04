Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso da morte de um adepto do Sporting, no sábado, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa.

De acordo com informação da PGR prestada hoje à Lusa, o inquérito está a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

NS // PA