Actualidade

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues, recusou hoje que sejam os sindicatos a definir quais são os trabalhadores precários e que devem ter integrados nos quadros da Administração Pública.

"O papel dos sindicatos é aquele que nós sabemos: o de denunciar todas as situações que há muito deviam estar resolvidas. Este é o nosso papel, independentemente de tudo o que venha a ser a análise de caso a caso nas comissões. Mas com certeza que não esperarão que os sindicatos digam este é precário e outro não é", afirmou Helena Rodrigues aos jornalistas, após uma reunião no Ministério das Finanças.

Em causa está um projeto de portaria de regularização de precários que prevê a criação de 14 comissões de avaliação bipartida (uma em cada ministério) com representantes dos ministros das Finanças e do Trabalho, outro do dirigente do serviço e ainda dos três sindicatos da Função Pública.