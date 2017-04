Sarampo

O número de casos confirmados de sarampo este ano em Portugal aumentou para 24, havendo mais 12 em investigação, segundo os últimos números da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De 01 de janeiro até hoje, segundo um comunicado da DGS, há 87 casos notificados e 24 confirmados, mais três do que os 21 que eram referidos até ao fim de semana (21 confirmados, 15 em investigação) e mais nove do que há uma semana.

No comunicado a DGS especifica os casos por regiões, sendo a de Lisboa e Vale do Tejo a que tem mais, 16 confirmados, seguindo-se sete no Algarve e apenas um na região norte, uma criança que chegou a estar hospitalizada mas que já teve alta.