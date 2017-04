Actualidade

A Frente Comum fez hoje uma proposta de alteração ao processo de regularização dos precários, que passava por serem os serviços a afixarem uma lista de trabalhadores em situação de precariedade, que o Governo não aceitou.

"Propusemos uma alteração ao processo, no sentido de fazer as coisas ao contrário: responsabilizar os serviços por fazerem um levantamento das situações de precariedade e afixarem as listas, os trabalhadores poderem recorrer caso não constassem das listas e depois abrir os procedimentos necessários para integrar os trabalhadores no mapa de pessoal", afirmou a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, depois de uma reunião no Ministério das Finanças.

Segundo a sindicalista, o Governo recusou a proposta, pretendendo manter uma portaria que "não faz sentido".