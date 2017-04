Actualidade

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve estar pronto para impor "novas sanções mais fortes" à Coreia do Norte, disse hoje Donald Trump.

As afirmações do ocupante da Casa Branca foram feitas em contexto de tensões acrescidas com os dirigentes de Pyongyang devido aos seus programas nuclear e balístico.

"O 'status quo' na Coreia do Norte é inaceitável e o Conselho de Segurança deve estar pronto para impor novas sanções mais fortes (...). É uma ameaça geral para o mundo", declarou Trump durante um encontro, na Casa Branca, com os embaixadores na ONU dos Estados integrantes do Conselho de Segurança.