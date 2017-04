Actualidade

A Queima das Fitas de Coimbra começa com a habitual Serenata Monumental, na Sé Velha, a 04 de maio, seguindo-se oito noites de concertos na Praça Canção, onde vão estar nomes como James Arthur, Virgul ou Kaiser Chiefs.

As noites de concertos na Praça da Canção decorrem de 05 a 12 de maio, com vários nomes estrangeiros, numa seleção musical onde cabe o pimba, reggae, música eletrónica, hip-hop e rock, divulgou hoje a organização do evento, em conferência de imprensa.

Nos quatro primeiros dias, há ainda um palco secundário com curadoria da Rádio Universidade de Coimbra (RUC), que aposta em "nomes emergentes, com especial enfoque na música urbana", disse o presidente da rádio, Francisco Coroa.