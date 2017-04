Actualidade

A Avenida da Índia, em Lisboa, estará condicionada ao trânsito a partir de hoje, e até dia 11 de maio, devido a trabalhos de manutenção do Viaduto de Alcântara, informou a Câmara Municipal.

"Devido a trabalhos de manutenção no Viaduto de Alcântara, na sequência da vistoria efetuada, a Avenida da Índia está sujeita a condicionamentos de trânsito entre 24 de abril e 11 de maio, das 20:00 às 07:00", informou o município, numa nota enviada à agência Lusa.

Na mesma nota, a Câmara de Lisboa informa que o condicionamento se traduzirá na "interrupção parcial da via de circulação da direita, no sentido Algés/Cais do Sodré".