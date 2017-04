Actualidade

O Moreirense e o Desportivo de Chaves empataram hoje 0-0, no encontro que encerrou a 30.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

Com este empate, a formação anfitriã continua numa situação complicada na parte baixa da classificação, sendo 16.ª e antepenúltima com 25 pontos, apenas mais dois do que o Tondela, penúltimo e primeiro conjunto abaixo da linha de despromoção, enquanto os flavienses estão comodamente instalados no oitavo lugar com 37.

