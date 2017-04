Actualidade

A polícia brasileira perseguiu hoje e matou três homens suspeitos de participar do roubo de 40 milhões de dólares (36,8 milhões de euros) de uma empresa de transportes de valores, em Ciudad del Este, no Paraguai, esta manhã.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal do Brasil, também foram apreendidos cinco veículos, um barco, explosivos e armas e balas de espingarda.

A ação policial aconteceu no início da tarde numa área rural de Itaipulândia, cidade localizada no oeste do Estado brasileiro do Paraná e que também fica próxima da fronteira com o Paraguai.