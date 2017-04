Actualidade

Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter afetou na segunda-feira a zona central do Chile, sem notícias de vítimas, desencadeando uma retirada preventiva de pessoas da orla costeira das regiões de Valparaíso e O'Higgins.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o abalo foi sentido às 18.38 locais (22.38 de Lisboa), com o epicentro situado no mar a 72 quilómetros a oeste de Valparaíso, zona onde nas últimas 24 horas se sentiram mais de 100 tremores.

Ao início, as autoridades chilenas tinham quantificado a magnitude do sismo em 6,7 na escala de Richter, mas posteriormente elevaram-na para 6,9.