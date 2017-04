Venezuela

Pelo menos três pessoas foram mortas e 12 outras ficaram gravemente feridas na segunda-feira durante manifestações na Venezuela pró e contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Os incidentes ocorreram em Barinas e Mérida, no oeste do país, elevando para 24 o número total de vítimas em protestos na Venezuela desde o dia 01.

Em Mérida, segundo o "Defensor do Povo" (espécie de provedor de justiça), Tarek William Saab, uma pessoa foi baleada mortalmente no tórax quando participava numa concentração pró-governamental no viaduto Campo Elias; enquanto em Barinas foram mortas outras duas que participavam, por seu turno, numa iniciativa convocada pela oposição.