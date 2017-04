Actualidade

O Presidente da República vai condecorar hoje o arquiteto Álvaro Siza Vieira, com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, "uma das poucas condecorações que não recebeu" e que assinala a vertente de pedagogo.

O anúncio da distinção foi feito no início do mês pelo próprio Presidente, no lançamento do livro "Guia de Arquitetura Álvaro Siza - Projetos Construídos Portugal", na Galeria Millennium, em Lisboa.

"Sendo uma das poucas condecorações que não recebeu será galardoado com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública e será no dia 25 de Abril, porque a democracia merece-o, Álvaro Siza merece-o e Portugal também", disse então Marcelo Rebelo de Sousa.