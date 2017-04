Actualidade

O músico brasileiro Caetano Veloso afirmou na segunda-feira à noite, no Porto, que "a atual situação política brasileira é difícil, triste e preocupante", defendendo no entanto que "é preciso agir para que as coisas possam melhorar".

Em declarações à agência Lusa, durante a apresentação da digressão que o traz de volta a Portugal, o cantor, cujas três primeiras atuações em território português foram ainda durante a ditadura do Estado Novo, indicou que Portugal "floresceu depois do 25 de Abril".

Ao lado da cantora Teresa Cristina, com quem partilha o palco nesta digressão intitulada "Caetano apresenta Teresa", que em Portugal inicia no Coliseu do Porto, com dois concertos, hoje à noite e na quarta-feira, o músico confidenciou que pressentiu a queda do regime ao ouvir a canção "Milho Verde", de Zeca Afonso.