Actualidade

Um jornal do Partido Comunista Chinês (PCC) advertiu hoje a Coreia do Norte de que vai entrar num "ponto sem retorno" se efetuar um novo teste nuclear, face à crescente tensão com Washington.

"Se a Coreia do Norte realizar o sexto teste nuclear, como se espera, o mais provável é que a situação chegue a um ponto sem retorno", avisou o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

Os Estados Unidos ameaçaram já lançar um ataque preventivo, em resposta ao programa nuclear do regime de Kim Jong-un.