Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter as taxas de juro de referência para a zona euro na sua reunião de quinta-feira, em Frankfurt, segundo os analistas ouvidos pela Lusa.

De acordo com a analista financeira do banco BPI, Teresa Gil Pinheiro, a expectativa é de que a política monetária do BCE se mantenha, mas as declarações que acompanham a decisão "poderão revelar-se menos negativas quanto à avaliação dos riscos relativamente à evolução da atividade".

"O comportamento da inflação em março será um fator que permitirá ao banco central reforçar a afirmação de que serão precisos sinais claros de aceleração dos preços antes que o banco central considere introduzir alterações na política monetária", acrescentou.