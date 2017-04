25 de Abril

A sessão solene comemorativa do 25 de Abril no parlamento da Madeira foi hoje interrompida durante 20 minutos quando o deputado do PTP, José Manuel Coelho, se recusou a abandonar a tribuna após exceder o tempo que tinha para discursar.

Os deputados de todos os partidos, os membros da mesa da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e todos os elementos do governo regional presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque acabaram por abandonar a sala.

José Manuel Coelho acabou por exceder o tempo (cinco minutos) que tinha de acordo com o regimento para discursar, e não abandonou a tribuna mesmo quando o presidente da ALM, Tranquada Gomes, lhe cortou a palavra.