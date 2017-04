25 Abril

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, anunciou hoje que o parlamento vai comemorar o bicentenário do constitucionalismo português, assinalando o triunfo das revoluções liberais no século XIX, e que vai criar um centro interpretativo.

Ferro Rodrigues falava na sessão solene comemorativa do 43º aniversário da revolução de 25 de Abril de 1974, num discurso que antecedeu o do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da Assembleia da República referiu que as comemorações serão presididas pelo antigo ministro e presidente do Tribunal de Contas Guilherme D' Oliveira Martins e defendeu a tese histórica de que o Portugal de hoje "inscreve-se na tradição de liberdade iniciada há duzentos anos com as primeiras revoltas liberais".