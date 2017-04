25 Abril

O presidente da Assembleia da República defendeu hoje que o parlamento ganhou "nova centralidade" e elogiou o contributo do chefe de Estado para o reforço da confiança nas instituições democráticas, num discurso contra a banalização da extrema-direita.

Ferro Rodrigues falava na sessão solene comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril de 1974 - intervenção em que prestou homenagem às ao Movimento das Forças Armadas e em que evocou as figuras do capitão Salgueiro Maia e do antigo Presidente da República e fundador do PS, Mário Soares.

De acordo com o presidente da Assembleia da República, Portugal vive hoje "um novo tempo político", no qual o parlamento "ganhou uma nova centralidade".