25 Abril

O secretário-geral do PCP considerou hoje que a melhor distribuição da riqueza defendida pelo Presidente da República no discurso do 25 de Abril precisa de "medidas concretas" e só é possível "com a valorização do trabalho e dos trabalhadores".

À saída da sessão solene comemorativa dos 43 anos do 25 de Abril, que decorreu hoje na Assembleia da República, Jerónimo de Sousa sublinhou, do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, "a referência ao poder local democrático" e "a necessidade de uma outra repartição da riqueza".

"É uma declaração importante que precisa de ser concretizada, do nosso ponto de vista. Hoje as injustiças dessa repartição que é feita a desfavor de quem trabalha ou quem trabalhou necessita de medidas concretas, designadamente o combate à precariedade, o combate ao desemprego, a valorização dos salários e dos direitos dos trabalhadores", considerou.