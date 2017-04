Actualidade

O dono do cão de raça Rottweiler que hoje feriu com gravidade uma criança de quatro anos em Matosinhos foi detido pela PSP e o animal já foi recolhido no canil municipal, informou fonte oficial da autarquia.

Segundo a mesma fonte, o animal tinha 'chip' e estava legalizado, mas no momento do ataque não tinha açaime.

Uma criança de quatro anos foi hoje atacada em Leça do Balio, Matosinhos, por um cão de raça perigosa, tendo sido transportada para o Hospital Pedro Hispano em "estado muito grave" e "praticamente desfigurada", informou a PSP do Porto.