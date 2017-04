Actualidade

O papa Francisco contribuiu com fundos para permitir que jovens com deficiência continuem a frequentar a praia de "La Madonnina", na localidade de Fiumicino, nos arredores de Roma.

A associação italiana "Opera San Luigi Gonzaga" informou hoje, em comunicado, que Konrad Krajewski, o capelão do papa, entregou uma contribuição para os seus projetos com jovens com deficiências, nomeadamente pagando o arrendamento anual da praia privada "La Madonnina".

Como muitas das praias do litoral de Lazio, "La Madonnina" é privada e conta com acessos e serviços para pessoas com deficiências, uma equipa médico e um grupo de voluntários.