Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino discutirá a qualificação para o Mundial de 2019 em França com a Itália, Bélgica, Roménia e Moldávia, no grupo 6 da qualificação europeia, ditou hoje o sorteio em Nyon, Suíça.

Portugal, que estará este ano pela primeira vez na história num Europeu, partia para o sorteio inserido no pote D, destinado a um grupo de seleções quartas cabeças de série, longe dos grandes favoritos.

Nos primeiros potes estavam as potências do futebol feminino, com os potes A e B, com exceção à França, organizadora do Mundial, a terem todas as seleções apuradas para o Europeu, e só numa quarta linha surgia Portugal, o 'outsider'.