25 Abril

O Bloco de Esquerda assinalou hoje o "discurso consensual" do Presidente da República sobre a democracia, mas admitiu "divergências de fundo" quanto à Europa, que, "tal como está, é a causa do crescimento" de nacionalismos xenófobos.

Minutos depois do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na sessão solene do 25 de Abril, no parlamento, a líder do BE, Catarina Martins, destacou os pontos de acordo com o Presidente.

A começar pela nota de que a "liberdade, o Estado Social, o enorme desenvolvimento da democracia foi feito por todos, aqueles e aquelas que, no pós-25 de Abril, meterem as mãos ao trabalho, construíram a Escola Pública, o Serviço Nacional de Saúde, pilares da democracia e do Estado Social".