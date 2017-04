Actualidade

Dez pessoas da mesma família, incluindo sete crianças, morreram com sinais de intoxicação alimentar em Cuamba, no norte de Moçambique, suspeitando-se que tenham confundido adubo com sal para a comida.

Sete das vítimas morreram na madrugada de domingo e três perderam a vida na segunda-feira, anunciou Simões Valembessa, administrador do distrito de Cuamba, província de Niassa, citado pela edição de hoje do diário moçambicano Notícias.

"Trata-se de uma situação constrangedora para o distrito, fomos colhidos de surpresa. Inicialmente pensámos que fosse cólera, mas não é", declarou Valembessa.