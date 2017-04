25 Abril

O ex-Presidente da República Mário Soares, que morreu em janeiro, foi a personalidade mais citada nos discursos do PS na sessão solene do 25 de Abril, mas também do PSD e do CDS.

As outras bancadas, mais à esquerda, tiveram outras opções e mais diversificadas, de poetas e cantores, Sérgio Godinho, Ary dos Santos, Natália Correia, mas também o dirigente bloquista Miguel Portas, que morreu há cinco anos.

De Soares, fundador, líder histórico e ex-Presidente, foi o CDS, através de Isabel Galriça Neto, a recordá-lo como "figura central da nossa democracia".