Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, vai defender junto do G20 a necessidade de dar novas "facilidades financeiras" para o acesso ao crédito por parte das mulheres, como forma de combater as atuais desigualdades entre géneros no contexto económico.

Junto de Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano, e de Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), na conferência Women20(W20), que reúne em Berlim representantes do G20 e organizações internacionais, a governante alemã notou que apesar de quase 50% da população mundial ser feminina, tal não se reflete no mundo empresarial e laboral.

Assim, a Alemanha defenderá, na reunião dos dirigentes dos 20 países mais industrializadas em julho, um novo sistema que facilite o acesso ao crédito por parte das mulheres, uma proposta que deverá ter o apoio de países como Canadá, Estados Unidos e Holanda, segundo Merkel.