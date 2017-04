25 Abril

O Presidente da República condecorou hoje "com emoção", a título póstumo, o antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e o antigo bispo do Porto António Ferreira Gomes, na mesma ocasião em que agraciou o arquiteto Siza Vieira.

Numa cerimónia curta, de menos de 15 minutos, Marcelo Rebelo de Sousa recordou a relação entre Sá Carneiro, agraciado hoje com a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, e António Ferreira Gomes, a quem foi atribuída a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

"É pois com emoção que recordo estas duas figuras e a ligação que existiu entre elas, neste aniversário do 25 de Abril. Através das condecorações que hoje lhes atribui, o Presidente da República recorda a contribuição que tiveram e deram ao nosso país", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia que decorreu na Sala dos Embaixadores no Palácio de Belém.