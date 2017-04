Actualidade

Dez anos é um "indicador horrível do tempo, tempo roubado", lamentaram hoje os pais de Madeleine McCann numa mensagem a propósito do aniversário do desaparecimento da filha Madeleine.

"Não há uma forma fácil de o dizer, de o descrever, de o aceitar", referem Kate e Gerry McCann numa mensagem difundida na página de Facebook da Campanha Oficial de Busca por Madeleine, dizendo que nunca pensaram que a filha ficasse desaparecida durante tanto tempo.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 03 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.