O dono do cão que hoje atacou uma criança em Matosinhos está a ser ouvido na esquadra da PSP de São Mamede de Infesta e será notificado para comparecer na quarta-feira no Tribunal de Matosinhos, disse fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte da PSP do Porto, o homem incorre em crimes de ofensa à integridade física negligente (por não ter o animal devidamente açaimado e com trela), ofensa à integridade física (por agressões ao pai da criança) e omissão do dever de auxílio (por ter abandonado o local após o ataque).

O homem estaria a passear o Rottweiler junto ao Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, sem trela e sem açaime, tendo sido chamado à atenção por transeuntes. Foi então que "o homem se insurgiu contra as pessoas" e o cão - que "por lei deve andar com açaime e trela" - atacou pela primeira vez a criança de quatro anos, contou a mesma fonte.