A Organização Internacional para as Migrações (OIM) advertiu hoje que a crise no Iémen se tornou na mais grave do mundo, com 18,8 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária ou de proteção.

Desde 2015, diz a organização em comunicado, que mais de 3,3 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar a suas casas por questões de segurança, permanecendo dois milhões deslocadas.

A OIM salienta que o conflito no país não tem fim à vista e que continua a aumentar o número de pessoas que têm de fugir da guerra.