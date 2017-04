25 Abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou hoje homenagem à imprensa portuguesa, no Dia da Liberdade, e manifestou-se preocupado com a sua sobrevivência económica e financeira, pedindo medidas que ajudem o setor.

Numa cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em que condecorou a Associação Portuguesa de Imprensa com o título de membro honorário da Ordem do Mérito, o chefe de Estado realçou o "peso esmagador da publicidade de grandes empresas multinacionais no que respeita à imprensa eletrónica".

"Estamos a falar de 80% ou mais da publicidade detida por um número muito limitado de empresas multinacionais", referiu, acrescentando que, num prazo muito curto, a situação "constitui um problema".