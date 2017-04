Actualidade

A conferência internacional de doadores para fazer face à crise no Iémen conseguiu 1.100 milhões de dólares (mil milhões de euros), anunciou hoje o secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Conseguimos 1.100 milhões de dólares nesta conferência. Agora o mais importante é que este dinheiro se traduza em ajuda específica para as pessoas do Iémen e para isso precisamos de acesso" ao país, disse António Guterres no final do encontro, organizado pelas Nações Unidas e pelos governos da Suíça e da Suécia.

Até hoje, a Organização das Nações Unidas (ONU) só tinha conseguido 15% dos 2.100 milhões de dólares (1.900 milhões de euros) que tinha pedido para fazer frente este ano à emergência humanitária no Iémen.