Actualidade

Membros do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que se faziam passar por forças de segurança iraquianas, executaram pelo menos 15 civis que os recebiam com alegria no centro de Mossul, indicaram hoje responsáveis.

Vestidos com uniformes da polícia, os 'jihadistas' entraram na segunda-feira em zonas da cidade velha e, fingindo ser forças federais, começaram a ver a reação dos habitantes e depois executaram alguns, declararam o comando conjunto das operações e um responsável local.

"O grupo terrorista Daesh (acrónimo árabe de Estado Islâmico) cometeu ontem de manhã um crime horrível num setor da cidade velha de Mossul", indica um comunicado do comando conjunto das operações que coordena a luta contra o EI no Iraque.