Venezuela

O Ministério Público (MP) venezuelano confirmou hoje que 26 pessoas morreram no país nas últimas três semanas, durante as manifestações pró e contra o Governo do Presidente, Nicolás Maduro.

"Quero expressar que condeno todos os atos de violência ocorridos no país. Sou uma mulher de paz e expresso os meus mais sentidos pêsames pelas 26 pessoas falecidas durante os acontecimentos violentos no país", disse a procuradora-geral da Venezuela.

Luísa Ortega Díaz falava numa conferência de imprensa em Caracas, durante a qual realizou um balanço das investigações do MP sobre as recentes situações de violência no país.