Actualidade

O Sporting e o Sporting de Braga deram hoje importantes passos rumo à final da Taça de Portugal de futebol feminino, com triunfos 2-0 sobre Estoril e 8-0 sobre Casa Povo Martim, respetivamente.

Líderes isoladas do campeonato, as 'leoas' mostraram sempre melhor futebol e impuseram-se com golos de Ana Borges, com 'disparo' certeiro após vários ressaltos, e cabeceamento de Ana Capeta (82) na pequena área.

Em Barcelos, frente ao secundário Casa Povo Martim, as 'arsenalistas', segundas no campeonato, impuseram-se com grande à vontade, podendo assumir-se como as primeiras finalistas.