25 Abril

O PS defendeu hoje que a melhor forma de honrar a revolução é estar a cumprir as promessas, enquanto o BE sabe que "está tanto por fazer" e o PCP vê o 25 de Abril "carregado de futuro".

No tradicional Desfile Popular do 25 de Abril, que desceu esta tarde a Avenida da Liberdade até ao Rossio, o PS esteve representado pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes - acompanhada, entre outros socialistas, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos -, enquanto o BE e o PCP contaram com a presença dos seus líderes, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa.

"Aquilo que temos feito no último ano e meio é demonstrar que não há melhor forma de honrar Abril e de honrar a democracia do que cumprir aquilo que se promete. E é aquilo que temos feito", assegurou Ana Catarina Mendes.