Autárquicas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou hoje, na capital madeirense, a sua recandidatura à liderança da autarquia nas eleições de 01 de outubro, assegurando que vai requalificar o município "do mar à serra".

Paulo Cafôfo é o cabeça de lista da coligação Confiança, composta pelo Partido Socialista, Juntos Pelo Povo, Bloco de Esquerda, Partido Democrático Republicano e Nós, Cidadãos, substituindo a atual coligação Mudança (PS, BE, PND, MPT, PTP e PAN), que derrotou o PSD nas eleições autárquicas de 2013, obtendo 39,22% dos votos.

O PND abandonou esta coligação ainda no decurso do primeiro ano do executivo camarário.